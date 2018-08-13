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Почти 400 млн рублей задолжали энергетикам за свет и тепло жители Приамурья
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Почти 400 млн рублей задолжали энергетикам за свет и тепло жители Приамурья 

Прайм 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг /ПРАЙМ/. Почти 400 миллионов рублей задолжали энергетикам за электрическую и тепловую энергию жители Приамурья, сообщает Амурэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»).
Отмечается, что до конца августа порядка 10 тысяч абонентов получат требования об оплате долгов за энергоресурсы, из них 1500 рискуют остаться без электричества.
"На сегодняшний день задолженность населения перед Амурэнергосбытом составляет 380 млн рублей. Самая проблемная ситуация сложилась в Благовещенске и Благовещенском районе — там потребители должны энергетикам 160 млн рублей, жители Свободненского района задолжали 35 млн рублей, Сковородинского — 20 млн рублей", — говорится в сообщении.
В энергокомпании добавили, что неплательщики после получения уведомления должны оплатить долги в десятидневный срок, в противном случае энергетики будут вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Кроме того, к должникам может быть применена крайняя мера — отключение электроснабжения, возобновление подачи которой возможно только при полном погашении задолженности.
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