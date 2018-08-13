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Областная стоматология заплатила оренбурженке за некачественные услуги
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Областная стоматология заплатила оренбурженке за некачественные услуги 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбурженка обратилась в Роспотребнадзор региона с жалобой на нарушение ее прав ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая стоматологическая поликлиника».
Пациентка, инвалид второй группы, осталась недовольна качеством оказанных платных услуг при протезировании зубов. Во время предварительной проверки представителям стоматологии даны разъяснения о правомерности требования потребителя.
Медицинское учреждение в добровольном порядке вернуло пациентке деньги за услугу, сообщает пресс-служба управления.
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