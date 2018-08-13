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Что делать при поломке онлайн-кассы
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Что делать при поломке онлайн-кассы 

Время бухгалтера 39 минут назад
ФНС разместила на своем сайте пошаговую инструкцию при поломке фискального накопителя.
Регламент всей процедуры прописан в законе от 03.07.2018 № 192-ФЗ.
В первую очередь нужно в пятидневный срок заявить о случившемся в инспекцию.
Далее необходимо в течение месяца с момента выхода техники из строя обратиться к изготовителю фискальных накопителей для экспертизы.
Если обнаружится, что виной поломки — брак производителя, экспертиза будет оплачена им же. Кроме того, налогоплательщику не придется передавать фискальные данные в налоговую и нести ответственность за их непредставление.
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