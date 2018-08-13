Что делать при поломке онлайн-кассы

ФНС разместила на своем сайте пошаговую инструкцию при поломке фискального накопителя.

Регламент всей процедуры прописан в законе от 03.07.2018 № 192-ФЗ.

В первую очередь нужно в пятидневный срок заявить о случившемся в инспекцию.

Далее необходимо в течение месяца с момента выхода техники из строя обратиться к изготовителю фискальных накопителей для экспертизы.

Если обнаружится, что виной поломки — брак производителя, экспертиза будет оплачена им же. Кроме того, налогоплательщику не придется передавать фискальные данные в налоговую и нести ответственность за их непредставление.