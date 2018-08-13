По миллиону рублей на борьбу с травой планируют выделить районам Челябинска

Районы Челябинска могут получить по миллиону рублей на кошение травы, об этом глава города Евгений Тефтелев сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.

«Сегодня вопросами благоустройства районам надо заниматься более серьёзно. А со стороны администрации нужно быть жёстче. Многое сделано, но как один из примеров — замечательные клумбы, но если рядом с ними растёт нескошенная трава, впечатление теряется», — отметил градоначальник.

Руководитель ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко доложил, что предприятие готово вывести на линию специальный трамвай, который будет не только косить траву у путей, но и распылять гербициды.