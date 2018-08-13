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В Екатеринбурге сорвался ремонт улицы Степана Разина
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В Екатеринбурге сорвался ремонт улицы Степана Разина 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Власти Екатеринбурга не смогли определить подрядчика для ремонта дорожного полотна на улице Степана Разина. Заявившаяся компания не предоставила необходимых документов, сообщает в понедельник, 13 августа, «АиФ-Урал».
Размещенный на официальном портале государственных закупок лот по ремонту улицы Степана Разина на участке от Щорса до Авиационной на сумму 10,8 млн рублей признан не состоявшимся. На аукцион заявился только один подрядчик, ООО «УралРегионСтрой», но и тот не смог предоставить необходимую документацию. Других участников на непростой участок не было заявлено.
Уместно напомнить, что в 2013 году ремонтом данного участка выступала компания ЭММА, которая принадлежит Рафику Карапетяну, брату бывшего депутата Законодательного собрания Свердловской области Армену Карапетяну. Подрядчик провалил все сроки по выполнению контракта, ссылаясь на отсутствие документации на прокладку газопровода. В свою очередь, в 2015 году мэрия отдала завершение работ другому подрядчику.
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