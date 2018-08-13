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Правительство решило включить алкоголь в tax free
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Правительство решило включить алкоголь в tax free 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Алкогольная продукция может быть включена в систему tax free. Об этом пишет газета «Известия».
В Минпромторге отметили, что ведомство намерено обсудить вопрос о внесении необходимых поправок в Налоговый кодекс в ближайшее время. Предложения по дальнейшей реализации проекта tax free должны быть внесены в правительство до 1 октября. Такое поручение министерство получило от кабмина.
Инициативы ведомства будут выработаны совместно с задействованными органами власти и предпринимательским сообществом. Они коснутся прежде всего изменений в Налоговый кодекс.
В настоящее время иностранные туристы при покупках алкогольной продукции не могут возмещать сумму НДС. Налоговый кодекс не предусматривает данных операций для подакцизных товаров. Правительство имеет право внести изменения в НК, которые позволят иностранным гражданам покупать спиртное с последующим возвратом НДС, если общая сумма чека при покупке составит от 10 тысяч рублей.
По мнению экспертов, включение спиртного в проект tax free будет правильным шагом, который поспособствует продвижению российской продукции за рубежом, считают эксперты.
С 2019 года tax free начнет действовать по всей стране в полном режиме.
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