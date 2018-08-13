Тюменскую компанию «Техинжстрой», рабочие которой бунтовали против задержки зарплат, оштрафовали

Проверяющие отрицают факт проведения забастовки, но подтверждают: тюменское начальство действительно «забывало» платить рабочим деньги в срок

Областная государственная инспекция труда признала столичную строительную компанию ООО «Техинжстрой» виновной в регулярной задержке зарплаты. Проверка прокуратуры после публикации 72.ru о бунте рабочих подтвердила: в апреле, мае и июне деньги сотрудники тюменского филиала фирмы получили с опозданием на две недели.

— Компания «Техинжстрой» получила штраф в размере 50 тысяч рублей. По словам генерального директора организации, на данный момент долги по зарплате фирма погасила полностью. Причина отсрочки выплат — нарушение директором тюменского филиала сроков формирования и направления в головной офис реестров выплат заработной платы, — рассказали 72.ru в пресс-службе областной прокуратуры. — Руководитель подчиненных в Тюмени за свой проступок получил выговор. Ему предстоит пройти внеплановую аттестацию на профпригодность.

Впервые жаловаться на начальство тюменцы, работающие в ООО «Техинжстрой», начали ещё в апреле. Сотрудников рассказывали, что им не на что кормить детей и платить ипотечные кредиты. Поэтому они и устроили забастовку, засняв всё на видео.

Прокуратура ещё весной подтвердила: в компании действительно ущемляют права рабочих.

— В ходе проверки установлено, что организация в этом году систематически нарушает сроки выплаты заработной платы. К примеру, зарплату за март здесь выплатили только 25 апреля. Задержки с оплатой труда были и в прошлом году, — рассказали в прокуратуре Ленинского округа.

В июне ситуация на предприятии усугубилась: сотрудникам запретили проносить на работу мобильные телефоны.

— Охранники отобрали у пяти рабочих с Ялуторовска пропуска и выставили их на улицу без причин. Просто людей уволили, — рассказывает супруга одного из работников тюменского филиала стройфирмы.

В тюменском филиале СК «Техинжстрой» сайту 72.ru сообщили, что все претензии со стороны прокуратуры и рабочих урегулированы, а то, что сейчас происходит на предприятии, решили не комментировать.