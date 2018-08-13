ФБР предупредило банки о новой глобальной мошеннической схеме

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило банки о проведении новой глобальной мошеннической схемы. Злоумышленники намерены взломать кредитные организации и использовать клонированные карточки в банкоматах по всему миру для снятия миллионов долларов наличными в течение нескольких часов. Об этом сообщил портал KrebsOnSecurity.

«ФБР получила сообщения о планировании киберпреступниками глобальной схемы вывода средств из банкоматов в ближайшие дни», — следует из конфиденциального предупреждения, отправленого банкам в частном порядке.

«Аналогичные случаи компрометации затрагивали финансовые учреждения малого и среднего размера, вероятно, из-за менее надежной реализации решений кибербезопасности», — добавили представители бюро.

В ходе атаки, известной под названием «бесконечная операция», хакеры, скорее всего взломают системы безопасности банка и уберут лимит на снятие средств.