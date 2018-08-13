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В Набережных Челнах за последние полгода вырос сбор налогов
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В Набережных Челнах за последние полгода вырос сбор налогов 

АиФ Казань 41 минуту назад
Фото: АиФ Казань
В Набережных Челнах вырос сбор налогов, следует из сообщения Chelny-biz.ru по итогам делового понедельника в мэрии города 13 августа.
За первое полугодие в результате контрольных мероприятий налогоплательщикам Набережных Челнов дополнительно начислено 400 млн рублей, взыскано более 237 млн Об этом доложила и.о. начальника местной налоговой Диана Сагетдинова.
При том, что охват выездными налоговыми проверками — 0,1%, доначисления на одну проверку составляют 16 млн рублей. Услышав такие результаты, мэр Челнов Наиль Магдеев напомнил, что всем необходимо аккуратно платить налоги. «Хотя проверяют-то всего 0,1%, на одну проверку 16 млн рублей доначисления! — отметил мэр Челнов. — Когда говорят: „Что там проверять? Там все нормально!“. Ну, как нормально? Просто так не едут. Проверка по ряду признаков производится. Нет никакого налогового давления! Плати налоги и работай спокойно!».
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