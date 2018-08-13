В Набережных Челнах за последние полгода вырос сбор налогов

В Набережных Челнах вырос сбор налогов, следует из сообщения Chelny-biz.ru по итогам делового понедельника в мэрии города 13 августа.

За первое полугодие в результате контрольных мероприятий налогоплательщикам Набережных Челнов дополнительно начислено 400 млн рублей, взыскано более 237 млн Об этом доложила и.о. начальника местной налоговой Диана Сагетдинова.