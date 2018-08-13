Ещё
Мэрия намерена вернуть в муниципальную собственность 16 объектов в парке Минного городка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.51
$
67.50
78.10
77.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1208.60
+0.00 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1394
–0.0312
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Мэрия намерена вернуть в муниципальную собственность 16 объектов в парке Минного городка 

Primpress 44 минуты назад
Фото: Primpress
Администрация Владивостока намерена вернуть в муниципальную собственность объекты Владивостокской крепости в парке Минного городка, которые в 2004 году оказались в частной собственности, сообщает PRIMPRESS.
Primpress: последние новости
Новый подземный водозабор построят в Пожарском районе Департамент промышленности Приморского края отсудил у «Радиоприбора» 178 млн рублей Масштабная программа по капитальному благоустройству жилых домов запущена в Находке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вашингтон «убьет» рубль к концу года438
AliExpress начал блокировать россиян42
ВЭБ решил судьбу украинской «дочки»3
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение