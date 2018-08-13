Ещё
Мэрия намерена вернуть в муниципальную собственность 16 объектов в парке Минного городка
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
11.08
$
66.9075
+0.6219
€
76.6760
–0.1490
ММВБ
10.08 23:00
$
67.7200
+0.0900
€
77.2500
+0.1500
Forex
10.08 19:00
$
67.7076
–0.1918
€
77.1962
–0.1699
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.51
$
67.50
€
78.10
€
77.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
€
74.40
Индексы и котировки
Brent
72.96
+0.00
Золото
1208.60
+0.00
РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1394
–0.0312
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08
Мэрия намерена вернуть в муниципальную собственность 16 объектов в парке Минного городка
Primpress
44 минуты назад
Комментарии
Фото:
Primpress
Администрация Владивостока намерена вернуть в муниципальную собственность объекты Владивостокской крепости в парке Минного городка, которые в 2004 году оказались в частной собственности, сообщает PRIMPRESS.
Читать ещё •••
Primpress: последние новости
Новый подземный водозабор построят в Пожарском районе
Департамент промышленности Приморского края отсудил у «Радиоприбора» 178 млн рублей
Масштабная программа по капитальному благоустройству жилых домов запущена в Находке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вашингтон «убьет» рубль к концу года
438
AliExpress начал блокировать россиян
42
ВЭБ решил судьбу украинской «дочки»
3
Раскрыта судьба банковских счетов россиян
49
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США
610
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика
Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет
Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика
Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки
Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика
В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика
Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение