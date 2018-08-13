Мэрия намерена вернуть в муниципальную собственность 16 объектов в парке Минного городка

Администрация Владивостока намерена вернуть в муниципальную собственность объекты Владивостокской крепости в парке Минного городка, которые в 2004 году оказались в частной собственности, сообщает PRIMPRESS.