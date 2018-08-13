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Противники пенсионной реформы соберутся около памятника Ленину посреди рабочей недели
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Противники пенсионной реформы соберутся около памятника Ленину посреди рабочей недели 

72.ru 30 минут назад
Фото: 72.ru
Акция протеста против повышения пенсионного возраста на Центральной площади продлится до 20:00  В эту среду, 15 августа, у памятника Ленину на Центральной площади пройдет очередной митинг против пенсионной реформы. Акция протеста, по данным организаторов, начнется в 18:00. На протяжении двух часов участники и организаторы будут собирать подписи против пенсионной реформы.
— Власти предложили нам провести митинг в Комсомольском сквере, но мы отказались. Направили предложение, чтобы провести встречу на Центральной площади. В течение трёх дней никакого ответа нам не поступало. Решили провести митинг в среду из-за того, что в конце недели будут праздничные гуляния по поводу дня области, —рассказал 72.ru Александр Черепанов один из организаторов митинга, председатель тюменского обкома Российской коммунистической рабочей партии (РКРП).
Закон о значительном повышении пенсионного возраста приняли в первом чтении 19 июля, за него проголосовали 328 депутатов Госдумы. Поддержали реформу и тюменские власти. Региональное правительство во главе с Александром Моором и областная дума направили в Москву положительные отзывы по законопроекту, тем самым одобрив повышение пенсионного возраста для мужчин на пять лет — с 60 до 65, а для женщин на восемь лет — с 55 до 63.
Грядущая акция протеста пройдет в областной столице уже в шестой раз. Последний митинг состоялся в субботу, 4 августа, у здания Технопарка. На площади митингующие обсуждали не только законопроект повышения пенсионного возраста.
До этого тюменские депутаты и общественники пытались убедить простых горожан, что пенсионная реформа — это на самом деле круто. Мы прочитали их мнения и выбрали 7 тезисов в поддержку повышения пенсионного возраста. Но эти доводы показались тюменцам неубедительными. Читатели 72.ru оставили около трехсот гневных и сердитых комментариев, самые яркие из которых мы опубликовали в отдельной подборке. Согласны с ними?
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