Минфин Башкирии предупредил о мошенниках, которые обещают вернуть вклады с советских времен

Минфин РБ предупредил жителей Башкирии о мошенниках, которые обещают компенсировать часть затрат на покупку лекарств, биодобавок, а также поход к экстрасенсу, знахарю или парапсихологу. Как сообщает ведомство, злоумышленники уверяют, что могут вернуть часть средств по вкладам в банках с советских времен и другим банковским продуктам. Всего в региональный Минфин поступило более 300 обращений (в том числе из них в 2016 году — 48, в 2017 году — 58, в 2018 году — 36).

В качестве доказательства мошенники предоставляют копии документов с поддельными реквизитами министерства финансов РФ, оформленные на поддельных бланках с недействительной печатью. На них присутствует подпись несуществующего сотрудника министерства. В большинстве таких «документов» есть обращения к конкретным лицам, содержатся личные данные и сумма предлагаемой компенсации.

Кроме того, злоумышленники зачастую звонят и предлагают получить какую-либо компенсацию, предварительно оплатив «госпошлину», «страховку», «налог» и другие платежи, ссылаясь на несуществующие статьи законов и приказы Минфина. Для подтверждения информации гражданам предлагают номера подставных лиц, которые представляются сотрудниками ведомства. Зачастую мошенники требуют немедленного перечисления средств.

— Однако Министерство финансов РФ не наделено полномочиями по осуществлению каких-либо компенсационных выплат физическим лицам. Должностные лица, на которых ссылаются злоумышленники, в Министерстве финансов РФ не работают и никогда не работали. Структурных подразделений, указанных в данных обращениях, в Министерстве финансов РФ также не существует. В этой связи заявителю дается письменный ответ по существу поставленного в обращении вопроса, — предупреждает ведомство.

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