Железнодорожный погранпереход Гродеково — Суйфэньхэ (КНР) почти вдвое увеличит пропускную способность за счет нового досмотрового комплекса

Как сообщили в администрации Приморского края, на развитие российского пункта пропуска в госбюджете заложено почти 875 млн руб. Здесь предполагается строительство административно-бытового здания для контролирующих органов и стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, который путем сканирования вагонов и контейнеров позволит без разгрузки контролировать перевозимые грузы.

Данные меры позволят увеличить пропускную способность российской части пограничного перехода по объему грузовых перевозок в 1,8 раза.

Грузооборот пункта пропуска Гродеково — Суйфэньхэ в I полугодии составил 5,1 млн т, что на 5,8% больше прошлогоднего результата. В целом Дальневосточная железная дорога более чем на 4% увеличила перевозки с железными дорогами Китая (сообщение осуществляется также через переход Камышовая — Хуньчунь) — до 6,7 млн т. Рост грузопотока генерирует российский экспорт.