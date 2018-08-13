Депутаты от «Единой России» готовят налог на личные подсобные хозяйства граждан.

В СМИ активно распространяется информация о новом законопроекте. Суть внесенного законопроекта состоит в ведении нового налога. Кто бы сомневался.

На сей раз депутаты решили добраться до личных подсобных хозяйств. ЛПХ, это некоммерческая деятельность и она не облагается налогом. Да, ЛПХ могут различаться по разным параметрам. И по количеству голов и по площадям, и еще много по-каким параметрам.

Но факт состоит в том, что согласно законопроекту владельцы ЛПХ, которые потенциально имеют возможность получения дохода от реализации своего продукта, будут уплачивать налог. Правда, это может быть не НДФЛ, а ежегодная покупка патента на занятие деятельностью. Плюс приобретение всей контрольно-кассовой техники, а это сейчас немалые деньги. Кстати, патент стоит 30 000 рублей.

Выводы делайте сами. Но, лучше бы эти выводы сделать самим депутатам на рассмотрении. Если будет принят этот законопроект, они отправят на дно практически все деревни и села. Поверьте, падать дальше, еще есть куда. Если это будет принято, то этих людей можно будет смело считать врагами своего народа.