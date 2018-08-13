Должник в отпуск не поедет

Более 2 000 ходатайств о временном ограничении на выезд за границу в отношении должников за отопление и горячую воду направило ООО «Единый расчетно-кассовый центр» (ЕРКЦ) в 2018 году в службу судебных приставов (ССП) Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общая сумма задолженности дзержинцев за указанные коммунальные услуги превысила 90 млн рублей.

Также ЕРКЦ ходатайствует о запрете на распоряжение имуществом, принадлежащим должникам (в том числе запрете на совершение в отношении его регистрационных действий), и о запрете на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц в «долговой» квартире.

«Взаимодействие со службой судебных приставов — это лишь часть серьезной работы, которую проводит наша компания в отношении тех жителей, которые не захотели решить вопрос погашения задолженности за отопление и горячую воду до подачи документов в суд. В июле 2018 года проведено 9 рейдов совместно со ССП, в результате которых было взыскано порядка двух миллионов рублей в счет погашения долга за данные коммунальные услуги», — отметил исполнительный директор ЕРКЦ Урфат Расулов.

В судебной работе активно применяется упрощенная система судопроизводства без вызова сторон на судебное заседание. По результатам рассмотрения заявления выносится судебный приказ, который одновременно является и исполнительным документом. Судебные приказы направляются в банки или в ССП для принудительного исполнения. Денежные средства должников удерживаются с банковских счетов и направляются на погашение задолженности за отопление и горячую воду.

«В настоящее время в Правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос об увеличении с 25 тысяч до 100 тысяч рублей суммы задолженности, в пределах которой взыскатель может самостоятельно направлять исполнительные документы для удержания денег работодателю, в Пенсионный фонд или иную организацию, которая перечисляет должнику регулярные платежи. Это позволит существенно ускорить процесс принудительного взыскания долга», — подчеркнул Урфат Расулов.

Одновременно в течение лета этого года ЕРКЦ и Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс проводят информационную кампанию «В отпуск без долгов». Основная цель — помочь должнику найти решение по оплате долга до подачи документов в суд, избежать последствий принудительного взыскания. Чтобы их отпуск не был омрачен, жители Дзержинска и Кстова могут воспользоваться сервисом Службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств»: http://r52.fssprus.ru/iss/ip и проверить наличие или отсутствие исполнительного листа.

Справка

ООО «Единый расчетно-кассовый центр» приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в двух городах Нижегородской области: Дзержинске и Кстове.