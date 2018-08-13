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Новости прошедшей недели 

Время бухгалтера 1 час назад
В редакцию поступило письмо от читателя, в котором он поделился с нами своей историей. Местные налоговики решили, что ЭЦП нового руководителя юрлица недействительна, и заблокировали операции по счетам компании, а также внесли пометку в ЕГРЮЛ. Фирма не может доказать, что руководитель подлинный, а не фиктивный, и ей грозит разорение.
Президент подписал поправки к НК РФ, которые призваны скомпенсировать для бизнеса эффект от повышения НДС. В число таких мер включены отмена налога на «движку», сокращение сроков камералки, упрощенная процедура подтверждения нулевой ставки по НДС и многое другое.
ЦИК одобрил вопросы для референдума по пенсионной реформе. Правда, инициативных групп три, и маловероятно, что они договорятся и пропустят вперед кого-то одного, чтобы пробиться через сложную систему регистрации.
В числе поручений правительству появился соцвычет по НДФЛ за занятия спортом. К 10 сентября кабмин должен проработать возможность распространения ст, 219 НК РФ на деньги, уплаченные россиянами за физкультурные и оздоровительные услуги.
Станет проще уточнять ошибочные налоговые платежи. С нового года чиновники смогут самостоятельно скорректировать платеж, если найдут ошибку. Сейчас же нужно заявление налогоплательщика.
Главный санитарный врач страны подписала документ, согласно которому работодателям не рекомендовано пускать на службу больных гриппом или ОРВИ сотрудников. А работающих с людьми снабдят марлевыми повязками.
Время бухгалтера: последние новости
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