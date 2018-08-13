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Противоаварийные работы на Доме Сурошникова завершатся к концу года
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Противоаварийные работы на Доме Сурошникова завершатся к концу года 

Волга Ньюс 1 час назад
Согласно аукционной документации речь идет о выполнении противоаварийных работ по объекту: «Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия „Дом Сурошникова“.
Сейчас в здании располагается МБДОУ детский сад № 48. Подрядчику необходимо будет выполнить работы по усилению простенков, устройству фундаментов, усилению стропил, демонтажу деревянных перекрытий и полов, инъецированию кирпичной кладки, укладке стен, монтажу лестниц и другие.
Все работы должны быть завершены уже до конца 2018 года.
Начальная максимальная стоимость контракта 9,6 млн рублей.
Подрядчика определят 17 августа.
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