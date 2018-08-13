Противоаварийные работы на Доме Сурошникова завершатся к концу года

Согласно аукционной документации речь идет о выполнении противоаварийных работ по объекту: «Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия „Дом Сурошникова“.

Сейчас в здании располагается МБДОУ детский сад № 48. Подрядчику необходимо будет выполнить работы по усилению простенков, устройству фундаментов, усилению стропил, демонтажу деревянных перекрытий и полов, инъецированию кирпичной кладки, укладке стен, монтажу лестниц и другие.

Все работы должны быть завершены уже до конца 2018 года.

Начальная максимальная стоимость контракта 9,6 млн рублей.

Подрядчика определят 17 августа.