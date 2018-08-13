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В Котельниково начали строить Физкультурно-оздоровительный центр
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В Котельниково начали строить Физкультурно-оздоровительный центр 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Котельниково в Волгоградской области приступили к подготовительным работам на строительной площадке первого из трех спортивных объектов. Работы по проектированию современного спортивного центра на территории жилого района «Дубовая роща» выполнила компания «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Будущий спорткомплекс будет представлять собой три отдельно стоящих здания: физкультурно-оздоровительный центр, бассейн для плавания и ледовая арена. Такое решение было принято на совещании представителей ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», АО «МХК „ЕвроХим“ и комитета физической культуры и спорта Волгоградской области о включении спортивных объектов в федеральную целевую программу „Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы“.
После разработки проектной документации и получения положительного заключения ГАУ ВО „Облгосэкспертиза“ проектно-сметная документация объекта „Региональный спортивно-тренировочный центр с трибунами для зрителей в зоне „А“ жилого района „Дубовая роща“ Котельниково. Физкультурно-оздоровительный центр“ передана в администрацию Котельниковского муниципального района, которая и будет осуществлять функции заказчика при строительствецентра в рамках государственной программы. Компания „ЕвроХим-ВолгаКалий“ будет выполнять функции строительного контроля.
Подрядчик на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного центра определен на состоявшемся в июле аукционе, который администрация Котельниковского муниципального района провела на Национальной электронной площадке.
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