Наталья Комарова и Александр Моор рассказали о совместных планах в области импортозамещения

Глава Тюменской области поделился своими впечатлениями от поездки: по его словам, он получил множество положительных эмоций от общения с детьми, а также югорскими спортсменами и строителями.

По словам Александра Моора, у двух регионов большие планы по сотрудничеству в области импортозамещения. На текущий момент более 60 тюменских заводов поставляют свою продукцию и услуги нефтегазодобывающим компаниям Югры и Ямала. В 2017 году было заключено контрактов на общую сумму 65 миллиардов рублей.

Более сотни наименований продукции — фактически импортозамещение, а объемы закупок по итогам прошлого года удвоились.

Наталья Комарова также ответила на вопросы, касающиеся исполнений поручения президента России Владимира Путина об автомобильных дорогах. Через территорию Югры проходит множество дорог, и среди федеральных трасс 20% ненормативных. Их число стремятся сократить до 10%.

Среди региональных и муниципальных дорог в Югре 16 и 10 процентов ненормативных соответственно. К 1 января 2021 года губернатор Югры пообещала войти в стандарт. Кроме ремонта дорог в регионе строятся новые магистрали.