Владимирский производитель меди использует вологодский ультразвук

Ультразвуковое оборудование заработало в компании «Новые металлургические технологии». Предприятие из города Кольчугино Владимирской области оснастило вологодским ультразвуком кристаллизаторы медеплавильных печей. Инновационная компания «Александра-Плюс» из Вологды выполнила очередной заказ.

Предприятие во Владимирской области производит сплавы из меди, прутки, профили и ленты. Ультразвуковая обработка расплава меди укрепляет микроструктуру и исключает обрывы прутка.

Вологодское инновационное предприятие «Александра-Плюс» работает с 2000 года, поставляет ультразвуковую продукцию по России и за рубеж. Компания — лидер в области разработки и изготовления ультразвуковых технологий в стране.