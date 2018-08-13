Глава Башкирии вернулся в десятку лучших губернаторов 

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) 6 августа опубликовало аналитический доклад «Рейтинг влияния глав субъектов РФ в июле 2018 года. Российские регионы и региональная политика в июле 2018 года». В исследовании отмечается, что глава Башкирии Рустэм Хамитов укрепил свои позиции, поднявшись с 12-го, которое он занимал в июне, на 10-е место. «В Башкирии выделено около 19 млрд рублей на строительство дорог и мостов — очевидно, вследствие этого укрепляет позиции глава республики Рустэм Хамитов», — говорится в докладе. «Эффективное расходование федеральных средств позволило Башкирии получить дополнительное финансирование на строительство дорог, — говорит политолог Дмитрий Михайличенко. — В то же время параметры высокого уровня влияния Рустэма Хамитова определяют его субъектность в решении целого ряда задач социально-экономического развития республики. Необходимо отметить, что на фоне негативной повестки: уличные митинги, повышение НД и рост цен на бензин решение этих и без того непростых задач становится еще более сложным как для представителей губернаторского корпуса, так и для федеральной власти».