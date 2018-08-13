В Старом Осколе стартовала программа льготной стерилизации животных

Старооскольский благотворительный фонд «Умка» проводит акцию, участники которой могут получить 50-ти процентную скидку на стерилизацию питомца. Финансовую помощь фонду оказала компания «Металлоинвест»

Идея проведения акции принадлежит Татьяне Афентьевой, представителю благотворительного фонда «Умка». Однако решить проблему бездомных животных в масштабах нашего города без поддержки невозможно. Организовать акцию льготной стерилизации фонду «Умка» удалось благодаря победе в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

— Наш фонд впервые участвовал в этом конкурсе и сразу получил грант в размере 140 тысяч рублей. Мы были очень рады, что нашу идею поддержали. Сроки реализации проекта истекают в конце ноября, но деньги, скорее всего, закончатся раньше, так как большой интерес горожан уже заметен. Только за месяц мы стерилизовали более 40 животных, — рассказывает Татьяна.

Стерилизация животного не каждому по карману. Цена медуслуги зависит от вида животного (кошка или собака) и его веса. В среднем «кошачья» операция обойдётся в 2 500 рублей. Из средств гранта фонд оплачивает половину стоимости операции, то есть владелец животного заплатит 1200 — 1300 рублей. Отметим, что акция ориентирована в первую очередь многодетные и малоимущие семьи, а также пенсионеров и ветеранов. Для волонтёра, решившего стерилизовать бездомное животное, доброе дело обойдётся ещё дешевле, так как фонду ветклиника делает скидку на операции для бродяжек.

— Стерилизация — единственный способ сокращения численности бездомных животных. Другого просто нет, — уверена Татьяна. — Думаю, каждому неприятно видеть животных, живущих на улице. И тем, кто их любит, и тем, кто не любит. Именно поэтому льготная программа особенно важна. Старооскольцы должны быть в этом заинтересованы, ведь мы живём в этом городе. И это наша общая проблема.

Запись на льготную операцию по стерилизации животного принимается по телефонам 8-980-377-20-39 (Татьяна Афентьева), 8-910-327-30-20 (Ирина Константинова).