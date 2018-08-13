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«Меньше срок эксплуатации»: в Челябинске перестанут строить панельные дома
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«Меньше срок эксплуатации»: в Челябинске перестанут строить панельные дома 

74.ru 50 минут назад
Фото: 74.ru
Глава города Евгений Тефтелев объяснил это тем, что у таких зданий относительно небольшой срок эксплуатации. К застройке областного центра начнут подходить индивидуально.
Борьбу панелькам объявили сразу по нескольким причинам: они уродуют облик города и относительно недолговечны
— О запрете строительства панелек мы говорим давно. У них меньше срок эксплуатации. И мы уже сейчас стараемся их не согласовывать. Но в любом случае надо находить рациональное зерно, — заявил глава города. — Есть проекты, где, откровенно говоря, кроме панельки ничего и поставить. Поэтому в каждом конкретном случае мы будем подходить индивидуально.
Недавно архитекторы предложили внести поправки в правила благоустройства города и запретить строить панельные дома на основных улицах Челябинска вдоль дорог, парков и скверов. По мнению экспертов, они ещё и уродуют облик города. Свою идею архитекторы уже окрестили ноу-хау.
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