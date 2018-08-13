«Меньше срок эксплуатации»: в Челябинске перестанут строить панельные дома

Глава города Евгений Тефтелев объяснил это тем, что у таких зданий относительно небольшой срок эксплуатации. К застройке областного центра начнут подходить индивидуально.

Борьбу панелькам объявили сразу по нескольким причинам: они уродуют облик города и относительно недолговечны

— О запрете строительства панелек мы говорим давно. У них меньше срок эксплуатации. И мы уже сейчас стараемся их не согласовывать. Но в любом случае надо находить рациональное зерно, — заявил глава города. — Есть проекты, где, откровенно говоря, кроме панельки ничего и поставить. Поэтому в каждом конкретном случае мы будем подходить индивидуально.

Недавно архитекторы предложили внести поправки в правила благоустройства города и запретить строить панельные дома на основных улицах Челябинска вдоль дорог, парков и скверов. По мнению экспертов, они ещё и уродуют облик города. Свою идею архитекторы уже окрестили ноу-хау.