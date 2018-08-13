Петербург готов к отопительному сезону на 57%

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к отопительному сезону. Сейчас город готов на 57%.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в рамках программы капитального ремонта заменили 14,9 из 25 километров труб. Сейчас идут работы на 18 городских объектах, 14 объектов уже готовы к эксплуатации. Во время реконструкции тепловых сетей жители получали горячую воду по трубопроводам-дублерам.

В планах предприятия остается модернизация 43 объектов магистральных и квартальных сетей. Их общая протяженность — 33,55 километров.