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В Самаре потратят почти 9 млн руб. на восстановление сетей наружного освещения
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В Самаре потратят почти 9 млн руб. на восстановление сетей наружного освещения 

Волга Ньюс 39 минут назад
Согласно аукционной документации в рамках восстановления электрических сетей и устройств наружного освещения жилых территорий подрядчику предстоит демонтировать 135 светильников, заменить старые опоры и кабели, а взамен обеспечить установку исполнительного пункта, монтаж 202 светильников.
В рамках восстановления электрических сетей и устройств наружного освещения магистралей и улиц подрядчику предстоит демонтировать 131 светильник, заменить старые опоры и кабели, а взамен обеспечить установку исполнительного пункта и монтаж 134 светильников.
Все работы нужно завершить до конца года.
Начальная максимальная стоимость контракта — 8,9 млн рублей.
Подрядчика должны определить 17 августа.
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