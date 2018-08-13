В Самаре потратят почти 9 млн руб. на восстановление сетей наружного освещения 

Согласно аукционной документации в рамках восстановления электрических сетей и устройств наружного освещения жилых территорий подрядчику предстоит демонтировать 135 светильников, заменить старые опоры и кабели, а взамен обеспечить установку исполнительного пункта, монтаж 202 светильников.
В рамках восстановления электрических сетей и устройств наружного освещения магистралей и улиц подрядчику предстоит демонтировать 131 светильник, заменить старые опоры и кабели, а взамен обеспечить установку исполнительного пункта и монтаж 134 светильников.
Все работы нужно завершить до конца года.
Начальная максимальная стоимость контракта — 8,9 млн рублей.
Подрядчика должны определить 17 августа.