В Самаре потратят почти 9 млн руб. на восстановление сетей наружного освещения

Согласно аукционной документации в рамках восстановления электрических сетей и устройств наружного освещения жилых территорий подрядчику предстоит демонтировать 135 светильников, заменить старые опоры и кабели, а взамен обеспечить установку исполнительного пункта, монтаж 202 светильников.

В рамках восстановления электрических сетей и устройств наружного освещения магистралей и улиц подрядчику предстоит демонтировать 131 светильник, заменить старые опоры и кабели, а взамен обеспечить установку исполнительного пункта и монтаж 134 светильников.

Все работы нужно завершить до конца года.

Начальная максимальная стоимость контракта — 8,9 млн рублей.

Подрядчика должны определить 17 августа.