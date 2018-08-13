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Семь районов Ленобласти получили субсидии на оборудование для котельных
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Семь районов Ленобласти получили субсидии на оборудование для котельных 

Ivyborg.ru 32 минуты назад
Семь районов Ленинградской области получили субсидии из регионального бюджета на дизель-генераторы, обеспечивающие надежное и бесперебойное электроснабжение котельных.
Четыре дизель-генератора предназначены для Всеволожского района, по два — Гатчинского и Ломоносовского, по одному — Лужского, Кингисеппского, Подпорожского, Волховского. Всего на закупку установок выделено 25 млн рублей. В случае необходимости оборудование обеспечит резервное энергоснабжение объектов жизнеобеспечения.
Планируется, что всего в 2018 году приобретут 23 дизель-генераторных установки общей мощностью 3,3 МВт. На них выделено 40 млн рублей.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что в 2017 году между 23 муниципальными образованиями было распределено 40 млн рублей, на которые было приобретено 25 ДГУ суммарной мощностью 4,025 МВт.
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