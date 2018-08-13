Свердловские молочники просят помощи у правительства

Производители молока нуждаются в дополнительной компенсации расходов из-за снижения закупочной цены и роста стоимости горюче-смазочных материалов. Проблемы были озвучены на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с сельхозпроизводителями, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

По словам министра АПК и продовольствия области Дмитрия Дегтярева, совокупность этих факторов приводит к недостатку оборотных средств, необходимых для осуществления текущей производственной деятельности. По поручению Евгения Куйвашева в ближайшее время областное сельскохозяйственное ведомство должно предоставить данные о финансовых потерях, которые понесли животноводы. Это позволит рассчитать сумму компенсации расходов на производство молока с тем, чтобы не допустить сокращение дойного стада и снижение объемов и качества реализуемого молока в регионе.

За шесть месяцев 2018 года производство молока на Среднем Урале возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,6 тысячи тонн (4,5%) и составило 312,9 тысячи тонн.