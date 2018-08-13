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Свердловские молочники просят помощи у правительства
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Свердловские молочники просят помощи у правительства 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Производители молока нуждаются в дополнительной компенсации расходов из-за снижения закупочной цены и роста стоимости горюче-смазочных материалов. Проблемы были озвучены на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с сельхозпроизводителями, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
По словам министра АПК и продовольствия области Дмитрия Дегтярева, совокупность этих факторов приводит к недостатку оборотных средств, необходимых для осуществления текущей производственной деятельности. По поручению Евгения Куйвашева в ближайшее время областное сельскохозяйственное ведомство должно предоставить данные о финансовых потерях, которые понесли животноводы. Это позволит рассчитать сумму компенсации расходов на производство молока с тем, чтобы не допустить сокращение дойного стада и снижение объемов и качества реализуемого молока в регионе.
За шесть месяцев 2018 года производство молока на Среднем Урале возросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,6 тысячи тонн (4,5%) и составило 312,9 тысячи тонн.
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