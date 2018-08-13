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Ростерминалуголь отгрузил на экспорт 160 млн тонн угля с момента запуска в эксплуатацию
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Ростерминалуголь отгрузил на экспорт 160 млн тонн угля с момента запуска в эксплуатацию
РЖД-Партнер
19 минут назад
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РЖД-Партнер
Юбилейная тонна была погружена на балкер Delphinus (тип Panamax), который взял на борт более 70 тыс. тонн угля. Судно стало 9-м по счету в этом месяце и 178-м с начала года. В данный момент балкер направляется в Европу.
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