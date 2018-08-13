Минфин пояснил, как рассчитать период освобождения от НДС

Индивидуальный предприниматель обратился в Минфин с вопросом о порядке исчисления трехмесячного срока, применяющегося для определения права не начислять НДС.

В п. 1 ст. 145 НК РФ сказано, что если в течение трех предыдущих и следующих подряд месяцев выручка не превышает 2 млн рублей без учета налога, предприниматель от уплаты НДС освобождается.

Ведомство пояснило, как конкретно рассчитать указанные три месяца. А именно, начало и окончание применения льготы.

Независимо от даты создания или регистрации ИП, месяц, в котором случилось это событие, в расчет включается целиком.

Срок истечения права на преференцию истекает в последний календарный день третьего месяца с начала применения освобождения.

ПИСЬМО Минфина РФ от 01.08.2018 № 03-07-14/54111

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