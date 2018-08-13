Ещё
Минфин пояснил, как рассчитать период освобождения от НДС
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
67.90
77.50
77.80
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.68
+0.25 Золото
1206.87
–0.09 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1372
–0.0333
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Минфин пояснил, как рассчитать период освобождения от НДС 

Время бухгалтера 20 минут назад
Индивидуальный предприниматель обратился в Минфин с вопросом о порядке исчисления трехмесячного срока, применяющегося для определения права не начислять НДС.
В п. 1 ст. 145 НК РФ сказано, что если в течение трех предыдущих и следующих подряд месяцев выручка не превышает 2 млн рублей без учета налога, предприниматель от уплаты НДС освобождается.
Ведомство пояснило, как конкретно рассчитать указанные три месяца. А именно, начало и окончание применения льготы.
Независимо от даты создания или регистрации ИП, месяц, в котором случилось это событие, в расчет включается целиком.
Срок истечения права на преференцию истекает в последний календарный день третьего месяца с начала применения освобождения.
ПИСЬМО Минфина РФ от 01.08.2018 № 03-07-14/54111
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Налоговики обязали подотчетников применять ККТ Жилье, построенное гражданами без разрешения, сносить будут реже На какое имущество амортизацию начислять нельзя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года221
Вашингтон «убьет» рубль к концу года725
Почему никто не будет спасать рубль46
AliExpress начал блокировать россиян74
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение