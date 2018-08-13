На какое имущество амортизацию начислять нельзя

ФНС сообщает об определении ВС РФ №307-КГ18-1836, подтверждающем выводы инспекторов, доначисливших унитарному предприятию налог на прибыль.

Дело в том, что организация получила в ведение транспорт, купленный казенным учреждением на средства, выделенные из бюджета.

В соответствии с НК РФ, имущество, купленное или созданное посредством госфинансирования, не подлежит амортизации, однако налогоплательщик решил, что к нему норма применяться не должна, ведь он за актив не расплачивался, а лишь принял его в пользование.

В ходе выездной проверки налоговики обнаружили факт необоснованного занижения прибыли и вынесли соответствующее решение.

Обжаловать документ предприятие попыталось через суд, однако, вплоть до высшей инстанции понимания у арбитров найти не удалось.

ВС РФ отметил, если основное средство было куплено на бюджетные средства, неважно кому и когда они были выделены: налогоплательщику или иному лицу до передачи прав на объект, амортизация по нему не начисляется.

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РФ от 09.08.2018 «О необоснованном начислении амортизации на имущество, приобретенного за счет бюджетных средств»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»