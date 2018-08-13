Trina Solar поставит модули для крупнейшей солнечной электростанции Европы

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 10 августа 2018 г. /PRNewswire/ — 9 августа компания Trina Solar Limited ("Trina Solar" или «Компания») сообщила о планах осуществить поставку солнечных модулей общей мощностью 167 МВт для нужд крупнейшего в Европе фотоэлектрического проекта.

Фирма ACS Group и ее дочернее предприятие Cobra, специализирующаяся на создании комплексной энергетической инфраструктуры, осуществляют строительство электростанции в испанской Муле площадью 1 000 гектаров и общей генерирующей мощностью 500 МВт. График выполнения работ предполагает завершение основных этапов в третьем/четвертом квартале 2018 года и первом квартале 2019-го. Объект планируется полностью ввести в эксплуатацию к концу 2019 года.

Компания Trina Solar поставит для нужд этого проекта 496 000 монокристаллических модулеймTSM-PE14H с выходной мощностью от 335 до 340 Вт. Конструкция модулей с элементами половинного размера обеспечивает высокую эффективность, а инновационное расположение элементов сокращает потери энергии, вызываемые затенением внутренних рядов. Кроме того, сертифицированные модули 1 500 В идеально подходят для крупномасштабных проектов по причине уменьшения расходов на BOS, благодаря подключению нескольких модулей в ряд.

"Нас очень радует и впечатляет прогресс этого масштабного фотоэлектрического проекта с использованием модулей Trina Solar. Эта электростанция станет крупнейшим объектом солнечной энергетики в Европе, — отметил Гонзало де Винья (Gonzalo de Viña), глава европейского подразделения модулей Trina Solar. — Мы уверены, что наше сотрудничество с Cobra ждет блестящее будущее. Невзирая на наблюдаемый последние несколько лет паралич испанского рынка солнечной энергетики, это начинание наглядно доказывает, что солнце вновь озарило своими лучами нашу страну, а фотоэлектрические технологии являются достаточно конкурентоспособными даже без субсидий".

Г-н Де Винья добавил: «В дополнение к непрерывному расширению присутствия в Европе в число других традиционных рынков, где наша продукция неуклонно набирает популярность, входят Ближний Восток, Латинская Америка, а с начала этого года — и Азиатско-тихоокеанский регион. На фоне продолжающегося успеха на развивающихся рынках объем получаемых нами заказов превысил все наши ожидания».

Являясь ведущим мировым производителем солнечных модулей, Trina Solar располагает обширной командой специалистов по зарубежным продажам и эксплуатационному обслуживанию, а ее изделия реализуются на рынках 100 стран и регионов мира. По состоянию на конец 2017 года совокупный объем поставок компании составил 32 ГВт, что позволило Trina Solar занять первое место среди всех мировых производителей фотоэлектрических модулей.

В 2017 году компания поставила своим клиентам продукцию общей мощностью свыше 9 ГВт, более 60% из которых пришлись на регионы за пределами домашнего рынка производителя. В третьем квартале 2018-го компания продолжает демонстрировать рост продаж своих модулей по всему земному шару, а производственные базы Trina Solar в Китае и за его пределами функционируют на полной мощности. Компания наращивает свой производственный потенциал с целью удовлетворения растущего спроса на свою продукцию.

О компании Trina Solar Limited

Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Основанная в 1997 году компания разрабатывает уникальные смарт-решения для крупных солнечных электростанций, а также коммерческие и бытовые продукты, системы аккумулирования энергии и фотоэлектрические модули. Являясь ведущим мировым провайдером интегрированных солнечных решений, Trina Solar возглавила процесс превращения в бренд энергетической сферы IoT (Интернета вещей). Компания прилагает все усилия для достижения статуса мирового лидера в этом молодом секторе. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com.