Чем подтвердить фактические расходы разъездных сотрудников

Организация компенсирует расходы на служебные поездки разъездных сотрудников в фиксированном размере. С вопросами о начислении на эти выплаты НДФЛ, страховых взносов и их учете в расходах по налогу на прибыль, она обратилась в Минфин

Ведомство напомнило о том, какие именно расходы можно компенсировать:

проезд; найм жилья; допрасходы (суточные); иные разрешенные работодателем расходы.

Необходимым условием для компенсации указанных затрат является наличие подтверждающих их документов. Иначе теряется весь компенсационный характер этих выплат. Подтвердить расходы, согласно ст. 313 НК РФ, могут только первичные учетные документы. Конкретного перечня форм таких документов нет. Финансисты рекомендуют устанавливать регистры первичного учета самостоятельно. Список обязательных реквизитов «первички» содержится в законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Подробное описание размера компенсаций, порядка их возмещения и перечень должностей, которым они полагаются, должны быть указаны в локальных нормативных актах организации, либо в трудовом договоре с сотрудником.

Если оба условия выполнены, то компенсации разъездных работников по служебным делам не будут облагаться ни НДФЛ, ни страховыми взносами и могут быть включены в расходы при расчете налога на прибыль.

ПИСЬМО Минфина РФ от 20.07.2018 № 03-04-05/51201

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