Взять авто в лизинг с 10 процентной скидкой можно до 2020 года

С 2015 года государство финансирует льготные условия лизинга для граждан и юрлиц на покупку авто российского производства. Преимущество заключается в уменьшении авансового платежа на 10 процентов от стоимости транспортного средства. На таких условиях договор заключает лизинговая компания, компенсирующая затем недополученный доход из бюджета.

Правительство внесло поправки в Постановление от 08.05.2015 № 451, распространив программу на соглашения, заключенные с начала 2018 по 2020 год. Уточнен размер ежегодных выплат по договорам на покупку пассажирских авто, он будет составлять не менее 2 млрд рублей.

В текущем году цель программы продать минимум 4 тыс. авто, в следующем на 500 единиц больше, а к 2020 достигнуть показателя чуть меньше 5 тыс. штук.

Финансировать лизинговые компании теперь будут ежемесячно, а не раз в квартал как раньше. Для них уточнены правила участия в программе, введена обязанность предоставлять план реализации авто на текущий финансовый год за подписью руководителя и главбуха. Эффективность субсидирования будет определяться в сравнении реальных показателей с проектом компании. Если план выполнить не удастся, средства лизингодателям придется вернуть в бюджет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.07.2018 № 861 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 451 и признании утратившим силу пункта 5 изменений, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2017 году, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 г. № 809»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс» Вступил в силу 02.08.2018 Официальный интернет-портал правовой информации, 25.07.2018