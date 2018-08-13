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Во Франции к 2019 году хотят ввести штрафы за неперерабатываемую пластмассу
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Во Франции к 2019 году хотят ввести штрафы за неперерабатываемую пластмассу 

ТАСС 28 минут назад
ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Франции к 2019 году планируют ввести штрафную систему, согласно которой стоимость потребительских товаров с упаковкой из непригодной к переработке пластмассы значительно увеличится. Данная мера является частью обязательств использовать только переработанный материал на территории всей страны к 2025 году, сообщает агентство AFP.
"Объявление войны пластику недостаточно. Мы должны трансформировать всю французскую экономику", — отмечает государственный секретарь по вопросам экологических реформ Брюн Пуарсон. По ее словам, этот проект станет лишь одним из нескольких, которые будут реализованы в ближайшем будущем, включая схему возврата стоимости пластмассовых бутылок. В соответствии с новым планом, цена на продукты в переработанной пластиковой упаковке будет на 10% ниже.
"Когда есть выбор между двумя бутылками: одна сделана из переработанного пластика, а другая — нет, то первая будет дешевле", — указывает Пуарсон. По ее мнению, увеличение стоимости на тару из непригодной к переработке пластмассы сократит чрезмерное использование этого материала в промышленных целях. Однако Эммануэль Гишар из Федерации производителей пластиковых упаковок Elipso подчеркнул, что данная мера не решит проблему полностью, поскольку на данный момент не для всех продуктов существуют упаковки, изготавливаемые из переработанного материала.
По данным Евростата, в настоящее время Франция перерабатывает около 25% производимых пластмасс, что в два раза меньше, чем в Германии и Нидерландах. Власти страны уже ввели запрет на применение одноразовых пластиковых пакетов в местных супермаркетах. По их словам, данный шаг будет стимулировать жителей ходить за покупками со своими сумками, сделанными из экологически чистых материалов. Кроме того, французское правительство стремится повысить налоги на утилизацию мусора на свалках, а также сократить сборы на операции по переработке пластмасс.
За последние десятилетия мировое производство пластмасс увеличилось более чем на 40%, причем основная часть приходится на изготовление упаковки для продуктов. В мае Еврокомиссия (ЕК) обнародовала правила, согласно которым токсичные пластмассы необходимо заменить на альтернативные материалы. Данная мера направлена на сокращение использования одноразовых пластиковых пакетов. В связи с вводимыми штрафами многие французские магазины переходят от одноразовых упаковок к многоразовым, изготовленным из более экологически чистых материалов, таких как картон или бамбук.
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