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На благоустройство нижегородского сквера имени 1905 года выделено более 50 млн рублей
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На благоустройство нижегородского сквера имени 1905 года выделено более 50 млн рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Нижнем Новгороде объявлен аукцион по выбору подрядчика для благоустройства сквера имени 1905 года, расположенного около площади Свободы. Начальная цена контракта составляет более 50 млн рублей. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
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Подрядчик должен быть выбран до конца августа. Скверу будет возвращена его историческая планировка, на его территории восстановят сеть тропинок, обновят мощение. Около Острога планируется установить плиту-сигнацию. Памятник героям и жертвам революции 1905 года будет подсвечиваться.
Благоустройство продолжится и в 2019 году. Изменения коснутся территорий около остановок транспорта со стороны площадки Свободы и улицы Белинского.
Напомним, освещение сквера имени 1905 года обойдется в 12,5 миллиона рублей.
Фото: wikipedia.org
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