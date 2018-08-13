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Какова цена доверия в американском бизнесе
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Какова цена доверия в американском бизнесе 

Ридус 1 час назад
Как предприниматель, я стараюсь анализировать свой опыт и выводить из него простые правила, которыми впредь можно руководствоваться. Одно из главных правил бизнеса, которое я вывел, и теперь использую буквально каждый день, звучит так: любое предложение хуже, чем кажется.
Вам никогда не предложат поучаствовать в проекте, описывая его худшие стороны. Вам никогда не предложат работу, указывая на ее самые рутинные части. Все цифры всегда будут завышены, сроки занижены, а гарантии останутся только на словах.
Весь мой опыт указывает на то, что абсолютно любое предложение абсолютно всегда будет хуже, чем кажется изначально.
Это не значит, что вы не должны принимать предложения, участвовать в проектах или устраиваться на работу.
Это всего лишь значит, что к любому предложению стоит применять коэффициент дисконтирования (в финансовой теории этот термин означает немного другое явление, но я для простоты буду использовать его).
Я привык считать, что проекты в среднем оказываются на 20 процентов хуже, чем казалось изначально.
Поэтому мой стандартный коэффициент дисконтирования — 20 процентов.
Но если в проект надо вложить много времени или денег, он должен пройти проверку с коэффициентом в 50 процентов. Иными словами: если выручка (или прибыль, или сроки) по проекту окажется на 50 процентов ниже обещанной, будет ли проект все еще интересен мне? Только лучшие предложения могут пройти этот тест.
Если же вы находитесь на «предлагающей» стороне — то есть, предлагаете кому-то поучаствовать в вашем или новом проекте, я не советую идти против течения, сразу называя пессимистичные цифры.
Описывайте положительный сценарий, а опытный партнер в любом случае сделает поправку на завышенные обещания.
Коэффициент дисконтирования следует применять ко всему, даже к этому посту: на самом деле правило работает на 20 процентов хуже, чем я описал.
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