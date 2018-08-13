Американская Cheniere договорилась 25 лет продавать тайваньской CPC 2 млн тонн СПГ в год

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Cheniere Marketing International Llp, дочернее подразделение американского производителя сжиженного природного газа (СПГ) Cheniere Energy Inc, заключила долгосрочное соглашение с тайваньской CPC Corporation о продаже 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 25 лет, говорится в сообщении Cheniere.

"CPC согласилась покупать примерно 2 миллиона тонн СПГ в год у Cheniere Marketing на условиях DES (delivered ex-ship — продавец несет все расходы и риски при доставке товара в названный порт назначения до момента его разгрузки — ред.) в течение 25 лет. Контракт начнет действовать с 2021 года", — говорится в сообщении.

Американская энергокомпания Cheniere Energy Inc., основана в 1996 году, занимается разработкой, строительством и эксплуатацией терминалов сжиженного природного газа и сбытом СПГ. Компания в данный момент достраивает свой СПГ-завод в штате Луизиана, а также занимается строительством второго завода по переработке газа в Техасе.