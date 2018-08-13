Комплекс для круглогодичного выращивания овощей построят в Нижегородской области 

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечается в сообщении, соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания томатов подписали глава региона Глеб Никитин, гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Максим Тевс, генеральный директор ОАО Агрокомбинат «Горьковский» Евгений Солодаев и генеральный директор ООО «ДМ-Инвест» Михаил Генин подписали
Объем инвестиций, вложенных в проект компанией «ДМ-Инвест» — 2 млрд рублей. Строительство планируется начать в 2019 году. К моменту ввода тепличного комплекса в эксплуатацию планируется создать 160 рабочих мест.
Для реализации проекта агрокомбинат «Горьковский» и ДМ-Инвест создают новое юридическое лицо — ООО «Агрокомбинат „Ново-Горьковский“, которое будет являться собственником тепличного комплекса. Агрокомбинат „Горьковский“ намерен предоставить ООО „Агрокомбинат „Ново-Горьковский“ земельный участок площадью 10 га, а также осуществить подключение к существующим инженерным коммуникациям.