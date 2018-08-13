Ещё
Комплекс для круглогодичного выращивания овощей построят в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.75
$
67.90
77.10
77.67
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.94
–0.11 Золото
1203.62
–0.11 РТС
1057.83
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1386
–0.0320
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Комплекс для круглогодичного выращивания овощей построят в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечается в сообщении, соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания томатов подписали глава региона Глеб Никитин, гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Максим Тевс, генеральный директор ОАО Агрокомбинат «Горьковский» Евгений Солодаев и генеральный директор ООО «ДМ-Инвест» Михаил Генин подписали
Объем инвестиций, вложенных в проект компанией «ДМ-Инвест» — 2 млрд рублей. Строительство планируется начать в 2019 году. К моменту ввода тепличного комплекса в эксплуатацию планируется создать 160 рабочих мест.
Для реализации проекта агрокомбинат «Горьковский» и ДМ-Инвест создают новое юридическое лицо — ООО «Агрокомбинат „Ново-Горьковский“, которое будет являться собственником тепличного комплекса. Агрокомбинат „Горьковский“ намерен предоставить ООО „Агрокомбинат „Ново-Горьковский“ земельный участок площадью 10 га, а также осуществить подключение к существующим инженерным коммуникациям.
Newsroom24: последние новости
Нижегородцы предпочитают покупать кошек чаще, чем собак Должник в отпуск не поедет Нижегородская область запустит пилотную программу по развитию экспорта
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему никто не будет спасать рубль159
Вашингтон «убьет» рубль к концу года
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года243
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
В Госдуме заговорили об отмене пенсий12
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение