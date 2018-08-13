Комплекс для круглогодичного выращивания овощей построят в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается в сообщении, соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания томатов подписали глава региона Глеб Никитин , гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Максим Тевс, генеральный директор ОАО Агрокомбинат «Горьковский» Евгений Солодаев и генеральный директор ООО «ДМ-Инвест» Михаил Генин подписали

Объем инвестиций, вложенных в проект компанией «ДМ-Инвест» — 2 млрд рублей. Строительство планируется начать в 2019 году. К моменту ввода тепличного комплекса в эксплуатацию планируется создать 160 рабочих мест.

Для реализации проекта агрокомбинат «Горьковский» и ДМ-Инвест создают новое юридическое лицо — ООО «Агрокомбинат „Ново-Горьковский“, которое будет являться собственником тепличного комплекса. Агрокомбинат „Горьковский“ намерен предоставить ООО „Агрокомбинат „Ново-Горьковский“ земельный участок площадью 10 га, а также осуществить подключение к существующим инженерным коммуникациям.