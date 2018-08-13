Томаты за 2 миллиарда: в Нижегородской области овощи будут выращивать круглый год

В Нижегородской области построят комплекс, в котором будут выращивать овощи круглый год. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «ДМ-Инвест», которая вложит в проект 2 миллиарда рублей! Инвестор планирует начать строительство в 2019 году, а само предприятие даст 160 новых рабочих мест. Для реализации проекта агрокомбинат «Горьковский» и «ДМ-Инвест» создадут новое юрлицо — ООО «Агрокомбинат „Ново-Горьковский“. Именно оно и будет собственником большущего тепличного комплекса. Под производство томатов выделят 10 гектаров земли

Планируют современные теплицы: высотой 6 метров с двойным боковым и одинарным верхним остеклением. Весь комплекс оборудуют системами зашторивания, управления вентиляцией, микроклиматом и досветкой. За год такое производство принесёт приблизительно 8 тысяч тонн томатов. Полагают, что этот проект имеет хороший задел не только на импортозамещение, но и на экспорт.

Это далеко не первая задумка реализации чего-то своего в Нижегородской области — уже есть несколько крупных проектов различных предприятий, о которых мы рассказывали. Это и производство собственных цветов в регионе, и греческое мороженое с йогуртом и сыром фета — даже собираются высадить тысячи гектаров конопли!