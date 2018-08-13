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Федеральный телеканал осветит работу властей Башкирии за 34,65 миллионов рублей
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Федеральный телеканал осветит работу властей Башкирии за 34,65 миллионов рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Уфимский филиал ВГТРК заключит контракт на поддержание имиджа местной региональной власти и Башкирии в целом. Освещать «важные политические и социально-экономические темы» по договору СМИ будет до 27 декабря. Из республиканского бюджета на это выделят 34,65 миллионов рублей
Впрочем, подобные контракты телеканал заключает регулярно
По контракту теле-радиокомпания должна будет посвятить «имиджу» не менее 298 часов эфирного времени.
Особое внимание уделят темам развития здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, промышленности и бизнеса, будут подниматься проблемы участия населения в местном самоуправлении, также периодические будет транслироваться работа по подготовке празднования столетия республики в 2019 году. О многом этом в интервью расскажут представители региональной власти, политики, общественные деятели и приглашенные эксперты.
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