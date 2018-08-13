Ещё
Что грозит строительству «Северного потока—2»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.75
$
67.90
77.10
77.67
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.94
–0.11 Золото
1203.62
–0.11 РТС
1057.83
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1386
–0.0320
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Что грозит строительству «Северного потока—2» 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Оператор Nord Stream 2 AG подал заявку на альтернативный маршрут для газопровода «Северный поток — 2». Заявка предполагает прохождение маршрута через датскую исключительную экономическую зону к северо-западу от Борнхольма.
При этом заявка на альтернативный маршрут не отменяет предыдущей заявки, которая была подана еще в апреле прошлого года. По мнению экспертов, этот случай — демонстрация намерений оператора, который готов к любому развитию событий и планирует построить газопровод при любых раскладах.
«Северный поток—2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, длина которого превышает 1,2 тысячи километров. По сути, проект является расширением уже существующего газопровода «Северный поток», при этом его пропускная способность соответствует «старшему брату».
По словам политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, нельзя сказать, что строительство «Северного потока—2» находится под большим вопросом, однако реальные проблемы у него существуют.
— Сейчас нельзя точно сказать, почему оператор подал заявку на новый маршрут — может быть, из-за давления со стороны других стран, которые не заинтересованы в строительстве газопровода. К примеру, против строительства выступает США, потому что они заинтересованы в том, чтобы Евросоюз покупал сжиженный американский газ, который на сегодняшний день гораздо дороже и при этом не имеет такого широкого рынка сбыта, — заявляет Сергей Марков.
— Несмотря на все эти сложности, проект будет реализован, потому что на глобальной политической арене понимают всю необходимость взаимовыгодных экономических связей. Единственное, что может помешать строительству, — это новые экономические санкции со стороны США, — утверждает эксперт.
При этом санкции могут коснутся не только России, но и Германии.
— США может наложить крупные штрафы на заинтересованные в проекте «Северного потока—2» немецкие компании, которые вкладываются в него. А если на них наложат санкции, то они могут задуматься о том, следует ли им и дальше поддерживать строительство в ущерб своим собственным интересам, — заключил Сергей Марков.
Вечерняя Москва: последние новости
И это не предел: более 170 тысяч москвичей получили загранпаспорта в центрах «Мои документы» Спрос поддержит конкуренцию Столица готова поддержать бизнес
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему никто не будет спасать рубль159
Вашингтон «убьет» рубль к концу года762
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года242
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
В Госдуме заговорили об отмене пенсий12
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение