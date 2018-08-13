Что грозит строительству «Северного потока—2»

Оператор Nord Stream 2 AG подал заявку на альтернативный маршрут для газопровода «Северный поток — 2». Заявка предполагает прохождение маршрута через датскую исключительную экономическую зону к северо-западу от Борнхольма.

При этом заявка на альтернативный маршрут не отменяет предыдущей заявки, которая была подана еще в апреле прошлого года. По мнению экспертов, этот случай — демонстрация намерений оператора, который готов к любому развитию событий и планирует построить газопровод при любых раскладах.

«Северный поток—2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, длина которого превышает 1,2 тысячи километров. По сути, проект является расширением уже существующего газопровода «Северный поток», при этом его пропускная способность соответствует «старшему брату».

— Сейчас нельзя точно сказать, почему оператор подал заявку на новый маршрут — может быть, из-за давления со стороны других стран, которые не заинтересованы в строительстве газопровода. К примеру, против строительства выступает США, потому что они заинтересованы в том, чтобы Евросоюз покупал сжиженный американский газ, который на сегодняшний день гораздо дороже и при этом не имеет такого широкого рынка сбыта, — заявляет Сергей Марков.

— Несмотря на все эти сложности, проект будет реализован, потому что на глобальной политической арене понимают всю необходимость взаимовыгодных экономических связей. Единственное, что может помешать строительству, — это новые экономические санкции со стороны США, — утверждает эксперт.

При этом санкции могут коснутся не только России, но и Германии.

— США может наложить крупные штрафы на заинтересованные в проекте «Северного потока—2» немецкие компании, которые вкладываются в него. А если на них наложат санкции, то они могут задуматься о том, следует ли им и дальше поддерживать строительство в ущерб своим собственным интересам, — заключил Сергей Марков.