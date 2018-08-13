Что грозит строительству «Северного потока—2» 

Оператор Nord Stream 2 AG подал заявку на альтернативный маршрут для газопровода «Северный поток — 2». Заявка предполагает прохождение маршрута через датскую исключительную экономическую зону к северо-западу от Борнхольма.
При этом заявка на альтернативный маршрут не отменяет предыдущей заявки, которая была подана еще в апреле прошлого года. По мнению экспертов, этот случай — демонстрация намерений оператора, который готов к любому развитию событий и планирует построить газопровод при любых раскладах.
«Северный поток—2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, длина которого превышает 1,2 тысячи километров. По сути, проект является расширением уже существующего газопровода «Северный поток», при этом его пропускная способность соответствует «старшему брату».
По словам политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, нельзя сказать, что строительство «Северного потока—2» находится под большим вопросом, однако реальные проблемы у него существуют.
— Сейчас нельзя точно сказать, почему оператор подал заявку на новый маршрут — может быть, из-за давления со стороны других стран, которые не заинтересованы в строительстве газопровода. К примеру, против строительства выступает США, потому что они заинтересованы в том, чтобы Евросоюз покупал сжиженный американский газ, который на сегодняшний день гораздо дороже и при этом не имеет такого широкого рынка сбыта, — заявляет Сергей Марков.
— Несмотря на все эти сложности, проект будет реализован, потому что на глобальной политической арене понимают всю необходимость взаимовыгодных экономических связей. Единственное, что может помешать строительству, — это новые экономические санкции со стороны США, — утверждает эксперт.
При этом санкции могут коснутся не только России, но и Германии.
— США может наложить крупные штрафы на заинтересованные в проекте «Северного потока—2» немецкие компании, которые вкладываются в него. А если на них наложат санкции, то они могут задуматься о том, следует ли им и дальше поддерживать строительство в ущерб своим собственным интересам, — заключил Сергей Марков.