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«Росатом» констатировал усложнение условий работы на мировом рынке
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«Росатом» констатировал усложнение условий работы на мировом рынке 

Rambler News Service 58 минут назад
Работа по продвижению российских ядерно-энергетических технологий на мировых рынках в 2017 году серьезно осложнилась, считают в госкорпорации «Росатом».
«Конкуренты задействовали не только значительные финансовые ресурсы и поддержку по линии государств, но также возможности неправительственных организаций и частного бизнеса», — поясняет госкорпорация в своем годовом отчете.
Как отмечает «Росатом», в 2017 году также участились попытки задействовать международные площадки для внесения изменений в существующие и разрабатываемые международные нормы и руководства в области ядерной энергии, которые могли бы негативно сказаться на российской атомной отрасли.
При этом в 2018 году «Росатом» намерен продолжить расширять международно-правовую базу сотрудничества в интересах организаций и предприятий отрасли.
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