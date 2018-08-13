«Росатом» констатировал усложнение условий работы на мировом рынке

Работа по продвижению российских ядерно-энергетических технологий на мировых рынках в 2017 году серьезно осложнилась, считают в госкорпорации «Росатом»

«Конкуренты задействовали не только значительные финансовые ресурсы и поддержку по линии государств, но также возможности неправительственных организаций и частного бизнеса», — поясняет госкорпорация в своем годовом отчете.

Как отмечает «Росатом», в 2017 году также участились попытки задействовать международные площадки для внесения изменений в существующие и разрабатываемые международные нормы и руководства в области ядерной энергии, которые могли бы негативно сказаться на российской атомной отрасли.

При этом в 2018 году «Росатом» намерен продолжить расширять международно-правовую базу сотрудничества в интересах организаций и предприятий отрасли.