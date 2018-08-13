В России придумали новую пенсионную формулу

Известные экономисты предложили изменить формулу подсчета пенсии по специальным баллам. Новая формула будет учитывать заработок и стаж.

Издание РБК ознакомилось с экспертным докладом по вопросу замены балльной пенсионной системы, о пересмотре которой ранее объявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова . Доклад под названием «Долгосрочная стратегия развития системы социального страхования в Российской Федерации» подготовили ведущие российские экономисты.

По мнению авторов документа, введенная в 2015 году балльная пенсионная система разорвала связь размера пенсии с трудовым вкладом работников и оказалась непонятна большинству людей. Для эффективности пенсионной системы экономисты предлагают отказаться от балльной формулы и заменить ее на стажево-заработковую пенсионную формулу. Экономисты предлагают также объединить все внебюджетные фонды — ПФР , Фонд ОМС и Фонд соцстраха — в один. Эту идею уже поддержала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как считают пенсионные баллы?

Сейчас расчет пенсии происходит так: каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах. На момент выхода на пенсию накопленные гражданином баллы складываются и умножаются на стоимость балла — а ее каждый год устанавливает правительство. К получившейся цифре прибавляется фиксированная выплата — гарантированная сумма, которую устанавливает государство. Все вместе и составляет размер будущей страховой пенсии.

В 2018 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум 9 лет стажа и 13,8 пенсионного балла. А вот к 2025 году страховую пенсию должны будут назначать только при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Что предлагают взамен?

Вместо балльной системы авторы доклада предлагают рассчитывать пенсии по формуле, учитывающей заработок и стаж. Стажево-заработковую формулу можно так «настроить», что заработать полную пенсию человек сможет лишь одновременно с достижением более высокого, чем сейчас, пенсионного возраста.

Базой для такого подхода может стать показатель средней продолжительности трудовой деятельности граждан. «Формула, рассчитываемая на основе средней продолжительности трудовой деятельности, сможет учитывать сложившиеся в Российской Федерации социально-экономические реалии и готовность/неготовность (физическую, профессиональную, моральную, социальную) граждан к более продолжительной трудовой деятельности», — подчеркивают экономисты.

Как это затронет бюджетников и силовиков?

Авторы новой пенсионной формулы считают, что в России необходимо сформировать условия для роста зарплат. А для этого нужно снизить число занятых в госсекторе (кроме сфер образования и здравоохранения), повысив требования к минимальному стажу для всех бюджетников — не менее 30 лет. Также нужно увеличить и требования по стажу для для работников силовых ведомств. Минфин Минобороны сейчас обсуждают изменение стажа для выхода военнослужащих и силовиков на пенсию, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов

Что будет с «досрочниками»?

Эксперты также предлагают реформировать систему досрочных пенсий и заменить ее системой страховых выплат по профессиональным заболеваниям: при диагностировании у работника профзаболевания до достижения пенсионного возраста ему должна выплачиваться страховка из средств Фонда соцстрахования.