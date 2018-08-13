Генпрокурор РФ озвучил причины массового обмана дольщиков в Краснодарском крае

Генпрокурор РФ Юрий Чайка отметил, что несмотря на принимаемые меры по защите прав участников долевого строительства в целом по стране ситуация выглядит не так благополучно, как хотелось бы. За период 2017-2018 годов следственными органами было возбуждено 1144 уголовных дела. Значительное их число расследуется в Краснодарском, Красноярском краях, Калининградской Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской областях, городах Москва и Санкт-Петербурге.

В Ростовской области и в Краснодарском крае за отчетный период 2017-2018 годов сорваны сроки сдачи по 60 объектам.

Распространены случаи привлечения средств населения до государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, включения в них незаконных условий. Зачастую сбор денег на строительство жилья неправомерно осуществляется по договорам бронирования, займа, предварительной купли-продажи, что не предусмотрено действующим законодательством. Подобные нарушения распространены именно в Краснодарском крае.

Также регион отмечен в числе субъектов РФ, где контролирующими ведомствами не обеспечивается должный надзор за деятельностью строительных организаций, необоснованно продлеваются сроки устранения ранее выявленных нарушений, при наличии оснований не проводятся внеплановые проверки строительных объектов.

При этом Краснодарский край отмечен среди регионов, где наиболее массово вскрываются факты противоправных посягательств на финансовые ресурсы, предназначенные для выполнения программных мероприятий органами прокуратуры.

Юрий Чайка отметил, что расследование уголовных дел о нарушении прав участников долевого строительства носит затяжной характер:

— Не принимается достаточных мер по установлению лиц, их совершивших, и возмещению причиненного ущерба. Выносятся многочисленные незаконные процессуальные решения.