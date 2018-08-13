Песков призвал дождаться проработки позиции по идее об изъятии сверхдоходов металлургов

"Президент согласился именно с возможностью проработки этого вопроса по линии кабинета министров. После того, как позиция будет сформулирована, а мы еще не знаем, какая будет сформулирована позиция, тогда можно говорить о формировании какой-то позиции. Пока есть лишь согласие президента о том, чтобы подумать на этот счет", — сказал Песков журналистам.