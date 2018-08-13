Ещё
Песков призвал дождаться проработки позиции по идее об изъятии сверхдоходов металлургов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.75
$
67.90
77.10
77.67
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.94
–0.11 Золото
1203.62
–0.11 РТС
1057.83
–0.18
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1386
–0.0320
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Песков призвал дождаться проработки позиции по идее об изъятии сверхдоходов металлургов 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться проработки позиции кабмина по предложению помощника главы государства Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов металлургов.
"Президент согласился именно с возможностью проработки этого вопроса по линии кабинета министров. После того, как позиция будет сформулирована, а мы еще не знаем, какая будет сформулирована позиция, тогда можно говорить о формировании какой-то позиции. Пока есть лишь согласие президента о том, чтобы подумать на этот счет", — сказал Песков журналистам.
Как сообщали ТАСС источники в промышленной отрасли, Минпромторг на минувшей неделе на совещании с компаниями обсудил инициативу изъятия дополнительных доходов из несвязанных с нефтедобычей отраслей. Речь идет о доходах компаний металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов. Еще два источника подтвердили, что инициатива изъятия дополнительных доходов в бюджет в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно от компаний этих секторов действительно обсуждается. По их данным, идею предложил Белоусов. Цель использования средств — реализация майского указа президента.
По словам собеседников ТАСС, речь идет о доходах таких компаний, как "Норникель", НЛМК, "Алроса", "Полюс золото", "Сибур", "Уралкалий", "Северсталь", "Металлоинвест", "Мечел", "Фосагро" и других. В Минпромторге и компаниях официальных комментариев получить не удалось.
ТАСС: последние новости
Trina Solar поставит модули для крупнейшей солнечной электростанции Европы Система ОМС в Свердловской области отмечает 25-летие В Дагестане планируют построить девять агрологистических центров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему никто не будет спасать рубль159
Вашингтон «убьет» рубль к концу года762
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года242
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
В Госдуме заговорили об отмене пенсий12
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение