Песков призвал дождаться проработки позиции по идее об изъятии сверхдоходов металлургов 

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться проработки позиции кабмина по предложению помощника главы государства Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов металлургов.
"Президент согласился именно с возможностью проработки этого вопроса по линии кабинета министров. После того, как позиция будет сформулирована, а мы еще не знаем, какая будет сформулирована позиция, тогда можно говорить о формировании какой-то позиции. Пока есть лишь согласие президента о том, чтобы подумать на этот счет", — сказал Песков журналистам.
Как сообщали ТАСС источники в промышленной отрасли, Минпромторг на минувшей неделе на совещании с компаниями обсудил инициативу изъятия дополнительных доходов из несвязанных с нефтедобычей отраслей. Речь идет о доходах компаний металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов. Еще два источника подтвердили, что инициатива изъятия дополнительных доходов в бюджет в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно от компаний этих секторов действительно обсуждается. По их данным, идею предложил Белоусов. Цель использования средств — реализация майского указа президента.
По словам собеседников ТАСС, речь идет о доходах таких компаний, как "Норникель", НЛМК, "Алроса", "Полюс золото", "Сибур", "Уралкалий", "Северсталь", "Металлоинвест", "Мечел", "Фосагро" и других. В Минпромторге и компаниях официальных комментариев получить не удалось.