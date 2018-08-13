Внести в программу, купить, получить деньги

Мой сын получил инвалидность сравнительно недавно. Мы пытаемся не только облегчить его болезнь, но и вселить в него ощущение того, что он продолжает оставаться полноценным человеком несмотря на то, что с ним произошло в результате аварии.

Одним из таких способов является обеспечение его специальной техникой. Часть средств для этого мы могли бы использовать из моего материнского капитала. Однако не все, что нужно моему сыну, как оказалось, можно оплатить из этих средств. Так нам сказали в нашем отделении ПФР . Подскажите, можно ли добиться расширения списка предметов для инвалидов из разрешенного для покупки перечня? Нам нужен тактильный дисплей. В разрешенном списке он есть, но нам в оплате покупки из маткапитала отказывают. Он стоит порядка 200 тысяч…

Да, можно — но тоже с ограничениями. Этот вопрос регулируется распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 года № 831-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов». Перечень закрытый. В нем 1 услуга и 47 товаров, охватывающих довольно широкий круг возможных потребностей детей с ограниченными возможностями — от переносных и складывающихся ванн или трехколесных велосипедов с ножным приводом до спецсредств для посадки колясочников в автомобиль или для передвижения курсора по дисплею. В том числе и тактильные дисплеи.

Так что нужный для вашего ребенка предмет вполне можно купить, оплатив за счет средств вашего материнского капитала. Но, судя по вашему вопросу, вам в этом отказывают. Единственная причина — отсутствие этого предмета в индивидуальной программе реабилитации вашего ребенка (ИПРА).

Индивидуальные программы реабилитации составляются для каждого инвалида при прохождении им первичной медико-социальной экспертизы. Помимо прочего, в них включается список предметов медицинского и социального назначения, которые позволяют инвалидам адаптироваться к условиям, ограничивающим их жизнедеятельность и зачастую воспринимаемым ими как унизительные. Если в списке ИПРА вашего ребенка нет нужного вам предмета, вам действительно не разрешат оплатить его покупку из средств материнского капитала.

Однако недавно были выпущены разъяснения Минтруда на этот счет, которые подтвердил со своей стороны ПФР. В них указано, как корректировать этот список с учетом изменений индивидуальных потребностей инвалида. Ведь, действительно, невозможно же сразу предусмотреть, что потребуется пострадавшему человеку через год-другой или спустя более длительное время.

Разъяснения содержатся в письме Минтруда РФ от 14 февраля 2018 года № 5284/2018. В них указано, что расширение индивидуального перечня предметов медицинского и социального назначения вполне допустимо.

Как действовать

Для утверждения изменений рекомендованного вам списка медизделий и товаров вам будет необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ) с заявлением об изменении ИПРА. Каждое изменение списка сопровождается новой медико-социальной экспертизой (МСЭК). Так что перед тем, как формировать свое заявление, советуем подумать, что именно из перечня, утвержденного вышеуказанным распоряжением Правительства РФ, вам нужно сейчас или может понадобиться в будущем.

Для прохождения МСЭК вам придется представить в бюро МСЭК медсправку. В ней должны быть указаны диагноз вашего ребенка и список необходимых ему товаров и услуг. Все это оформляется медицинским учреждением, которое наблюдает вашего сына постоянно.

С января 2018 года правила признания какого-либо лица инвалидом и процедура внесения изменений в ИПРА упрощены. Так, справка не нужна, если вы обратились в бюро МСЭ в срок менее года с момента выдачи ИПРА.

При необходимости ребенку может быть назначена новая медико-социальная экспертиза. Ему проведут повторное обследование, изучат ваши требования и документы из клиники, которые вы представите, и на основании этого вновь сформируют ИПРА с учетом дополнительных требований и рекомендаций. В отдельных случаях могут составить и программу дополнительных обследований. Так что не ждите, что вопрос решится в считанные дни.

Сначала придется купить самим

После получения изменений в ИПРА вы вправе покупать необходимый вам товар и затем требовать компенсации за него из средств вашего материнского капитала. При этом необходимо сохранять все чеки, договоры и любые иные документы, которые относятся к оплате нужного вашему ребенку изделия. Напоминаем еще раз, оно обязательно должно быть включено в перечень, утвержденный Правительством РФ (см. ранее).

Купив нужную вещь, вам нужно обратиться в управление или департамент соцзащиты вашего района с заявлением. После получения соответствующего извещения к вам домой должен прийти сотрудник органа соцзащиты. Он составит акт проверки наличия товара. Один экземпляр он должен оставить вам. Акт должен быть составлен в течение 5 дней с момента вашего обращения в орган соцзащиты.

Теперь можно обращаться в ПФР за получением средств из материнского капитала. Это можно сделать лично, через сайт госуслуг (если вы зарегистрированы) или через МФЦ. К заявлению в ПФР нужно приложить:

ваш паспорт (копию);

ИПРА, действительную на день покупки;

товарный или кассовый чек, договоры купли-продажи с чеками или приходными ордерами, любые иные документы, подтверждающие факт понесенных вами расходов на товары и услуги, которые длжны быть оплачены из материнского капитала;

акт проверки наличия товара, составленный сотрудником органа соцзащиты вашего района;

реквизиты вашего счета в банке.

На принятие решения ПФР отводится до одного месяца. Если решение принято положительное, оплата на ваш счет поступит в течение 10 рабочих дней после принятия решения.

При этом средства материнского капитала на социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество можно использовать сразу после оформления сертификата на материнский капитал.