В Уфе построят стадион на 16 тысяч зрителей

В Уфе появится новый футбольный стадион. Выбирают площадку для строительства. Об этом заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов , сообщает информагентство «Башинформ».

Предполагается, что будущая спортивная арена сможет вместить 15-16 тысяч человек.

«Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект. Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории», — сказал глава республики.

Хамитов подчеркнул, что проект по строительству стадиона уже есть.

Ранее сообщалось, что стадион построят в Ингушетии. Предполагается, что он будет рассчитан на 15 тысяч зрителей.

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