Более 52 млн рублей планируется направить на благоустройство сквера им. 1905 года

Аукцион по отбору подрядчика для благоустройства сквера им. 1905 года объявила администрация Нижегородского района.

Как сообщает пресс-служба мэрии, скверу вернут историческую планировку, обновят брусчатку, освещение, а также установят информационные пилоны и плиту-сигнацию у Острога. Кроем того, подготовят к изменениям в 2019 году зоны остановок со стороны площади Свободы и улицы Белинского.

Начальная цена контракта составляет 52 742 970 рублей. Подрядчика должны выбрать до конца августа 2018 года.

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