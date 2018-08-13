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Более 52 млн рублей планируется направить на благоустройство сквера им. 1905 года
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Более 52 млн рублей планируется направить на благоустройство сквера им. 1905 года 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Аукцион по отбору подрядчика для благоустройства сквера им. 1905 года объявила администрация Нижегородского района.
Как сообщает пресс-служба мэрии, скверу вернут историческую планировку, обновят брусчатку, освещение, а также установят информационные пилоны и плиту-сигнацию у Острога. Кроем того, подготовят к изменениям в 2019 году зоны остановок со стороны площади Свободы и улицы Белинского.
Начальная цена контракта составляет 52 742 970 рублей. Подрядчика должны выбрать до конца августа 2018 года.
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