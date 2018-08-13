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В окружном центре пресекается несанкционированная торговля
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В окружном центре пресекается несанкционированная торговля 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 22 минуты назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Борьба с несанкционированными продажами ведется специалистами управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации Ханты-Мансийска в ежедневном режиме. На сегодняшний день с начала года за осуществление торговли с рук в нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов составлено 25 протоколов об административных нарушений. Такая торговля — не только прямое нарушение закона, но и является предпосылкой других правонарушений. В местах скопления незаконных торговцев процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции, возникновения проблем со здоровьем и обмана. Кроме того, использование подручных средств — коробок, деревянных ящиков, складных столов — портит внешний вид города.
Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска призывает жителей и гостей города быть внимательными при совершении покупок. О фактах несанкционированной торговли можно сообщить, позвонив по телефонам: 8 (3467) — 33-86-25 (управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска); 02 (020) — полиция.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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