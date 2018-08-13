Получение диагностической карты станет стоить дороже

Страховые компании проталкивают сразу несколько изменений. Пока они откладываются (по слухам, из-за грядущих в сентябре выборов), но обязательно вступят в силу, в этом можно не сомневаться. Расширение тарифного коридора приведет к повышению цен на полисы, за отсутствие последних начнут штрафовать камеры, а ремонтировать машины предлагают «бэушными» запчастями без получения согласия на это владельца.

Но это еще не все. Судя по всему, дополнительно раскошелиться придется и на процедуре техосмотра. Страховщики считают, что сейчас стоимость получения диагностической карты сильно занижена. Из-за этого операторы не могут качественно выполнять свои задачи и ударились в торговлю заветными бумагами. Насколько дороже станет процедура, в РСА сказать пока затруднились.