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Получение диагностической карты станет стоить дороже
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Получение диагностической карты станет стоить дороже 

CarClub 21 минуту назад
Фото: CarClub
Страховые компании проталкивают сразу несколько изменений. Пока они откладываются (по слухам, из-за грядущих в сентябре выборов), но обязательно вступят в силу, в этом можно не сомневаться. Расширение тарифного коридора приведет к повышению цен на полисы, за отсутствие последних начнут штрафовать камеры, а ремонтировать машины предлагают «бэушными» запчастями без получения согласия на это владельца.
Но это еще не все. Судя по всему, дополнительно раскошелиться придется и на процедуре техосмотра. Страховщики считают, что сейчас стоимость получения диагностической карты сильно занижена. Из-за этого операторы не могут качественно выполнять свои задачи и ударились в торговлю заветными бумагами. Насколько дороже станет процедура, в РСА сказать пока затруднились.
Как напоминает портал business-gazeta.ru, очередной виток реформы техосмотра обсуждается уже не первый месяц. Операторов обяжут фиксировать процедуру на видео и хранить запись в архиве. Диагностическая карта может стать электронной. Также будут введены лимиты по пропускной способности каждого пункта ТО. Для тех, кто выдает «липовые» карты ужесточат ответственность, штрафы хотят ввести и для водителей. Когда пакет будет принят, пока непонятно.
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